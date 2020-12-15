شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف وفاة بـ«كورونا» في أمريكا.. والمخاوف العالمية تتزايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ.ف.ب

أصبحت ممرضة من نيويورك، الاثنين، أول شخص في الولايات المتّحدة يتلقّى لقاحاً ضدّ وباء «كوفيد-19»، في خطوة تشكّل بداية حملة تطعيم واسعة النطاق في أنحاء البلاد الأكثر تضرّراً بفيروس «كورونا» المستجدّ؛ حيث تخطّى عدد المتوفّين في الولايات المتحدة؛ من جرّاء الوباء عتبة الـ300 ألف شخص.

وتلقّت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي اللقاح أمام الكاميرات في «لونغ آيلند جيويش ميديكل سنتر»، المستشفى الكبير في منطقة كوينز. وكتب الرئيس المنتخب جو بايدن على «تويتر»: «تمسّكوا بالأمل، أيام أفضل آتية».

وشاهد حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو تطعيم الممرضة عبر تقنية الفيديو وسارع الى تهنئتها قائلاً: «آمل أن يمنحك هذا الأمر (ويمنح) الممرضين الذين يعملون هنا كل يوم، إحساساً بالأمان ومزيداً من الكفاءة في العمل».

وبدت ليندسي مبتسمة وقالت بعد تلقيها الحقنة في ذراعها «أنا بخير تماماً. لم أشعر بأي فرق عن اللقاحات الأخرى».

وقالت المرأة: إن وصول اللقاح «يعني الأمل والعلاج وعودة الصحة العامة»، مضيفة أنها «فخورة بتعزيز الثقة في لقاح» قال 39 في المئة من الأمريكيين إنهم لا يرغبون في الحصول عليه في أوائل كانون الأول/ديسمبر. كما تم تلقيح عاملين صحيين آخرين في ولايات أوهايو وبنسلفانيا وأيوا في وقت مبكر من صباح الاثنين.

النفق طويل

وتستهدف حملة التلقيح الأمريكية، وهي الأكبر في تاريخ البلاد، في المقام الأول مقدمي الرعاية ودور العجزة، وهم الأكثر عرضة. وتشمل مرحلة التلقيح الأولى نحو ثلاثة ملايين شخص، فيما الهدف هو تلقيح 20 مليون شخص بالمجمل في كانون الأول/ديسمبر ونحو مئة مليون قبل نهاية آذار/مارس.

وبدأت هذه الحملة فيما يتفشى الوباء في البلاد مع وفاة أكثر من 300 ألف شخص بـ«كوفيد-19»، وهو ما يعادل عدد سكان مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو. ويخشى المسؤولون من أن الأمريكيين بدأوا يتخلون عن حذرهم.

وصرح كومو: «نحتاج الى أشهر قبل أن يشمل اللقاح عدداً كبيراً من الناس. إنه تالياً الضوء في آخر النفق لكن النفق طويل»، داعياً الأمريكيين إلى مواصلة احترام التعليمات الصحية خلال فترة الأعياد. وحذر الطبيب أنطوني فاوتشي من أنه يجب على المواطنين أن يتحضروا لوضع الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي لأشهر إضافية.

وأضاف لمحطة «إم إس إن بي سي»، «إذا أقنعنا الناس بتلقي اللقاح، وحصلنا على مناعة جماعية في نهاية الربيع بداية الصيف، فعندها، بحلول الخريف، يمكننا الاقتراب من درجة معينة من الراحة والحصول على شكل من أشكال الحياة الطبيعية».

تسارع الوباء في أوروبا

وباشرت كندا، الاثنين، أيضاً المرحلة الأولى من التلقيح. وباتت مساعدة ممرضة في تورونتو أول شخص يتلقى اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» في هذا البلد، وفق مشاهد مباشرة عرضتها قنوات التلفزة المحلية.

وفي آسيا، أضيفت سنغافورة إلى قائمة الدول التي وافقت على لقاح فايزر/بيونتيك، الاثنين، بعد المملكة المتحدة وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك والولايات المتحدة. وفي أوروبا، أكثر القارات تضرراً مع 480 ألفاً و650 وفاة وأكثر من 22 مليون إصابة، من المفترض أن تحزم وكالة الأدوية الأوروبية قرارها حول اللقاحات بحلول نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر.

وكما في الولايات المتحدة، تزداد المخاوف في القارة العجوز مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة، فيما تتسارع الموجة الوبائية الثانية في إيطاليا وألمانيا خصوصاً. وأظهرت بيانات أن أوروبا هي المنطقة التي سجلت أكبر عدد إصابات جديدة هذا الأسبوع (بمعدل 236 ألفاً و700 إصابة في اليوم).

وفي هذا الصدد، تبدأ فرنسا خلال الأسبوع الحالي استراتيجية فحوص واسعة تستهدف خصوصاً بعض المدن أملاً بسيطرة أفضل على انتشار الوباء من أجل تخفيف إجراءات الإغلاق.

في هذا الوقت، تظاهر آلاف العاملين في القطاع الفندقي، الاثنين، في باريس مطالبين بإعادة فتح مؤسساتهم.

وتستعد لندن وبعض المناطق في جنوب شرق إنجلترا لأعلى درجة تأهب بسبب الفيروس على أن يبدأ تنفيذ التدابير الجديدة الأربعاء بحسب «بي بي سي». ويشمل هذا الأمر إغلاق الفنادق والحانات والمطاعم.