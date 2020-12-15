شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الصيني لكرة القدم يقر سقفاً للأجور للاعبي الدوري الممتاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الاتحاد الصيني لكرة القدم سيضع سقفاً للأجور في الدوري الممتاز كجزء من إجراءات تهدف إلى الحد من الإنفاق وضمان النمو المستدام.

وقالت شينخوا إن سقف أجور اللاعبين المحليين سيكون خمسة ملايين يوان (762940 دولاراً) بينما لا يمكن لرواتب اللاعبين الأجانب تجاوز ثلاثة ملايين يورو (3.64 مليون دولار).

وأضاف تقرير شينخوا أن الأندية سيسمح لها بإنفاق ما يصل إلى 600 مليون يوان كل عام على الأجور، وبحد أقصى عشرة ملايين يورو على اللاعبين الأجانب.

وستعاقب الأندية التي تتجاوز هذه الحدود بخصم من ست إلى 24 نقطة ولن يسمح للاعبين الذين تتجاوز أجورهم هذه الحدود بالمشاركة في المباريات التي ينظمها الاتحاد الصيني لكرة القدم.

وقال تشين شويوان رئيس الاتحاد الصيني «إنفاق أندية الدوري الصيني الممتاز يفوق بعشر مرات الدوري الكوري الجنوبي وأعلى ثلاث مرات من الدوري الياباني. لكن منتخبنا الوطني متأخر كثيراً».

وأضاف «هذه الفقاعة لا تؤثر فقط في حاضر كرة القدم الصينية، لكن تضر مستقبلها أيضا».

ووضع الاتحاد الصيني سقفاً للإنفاق في الدرجتين الثانية والثالثة أيضاً.

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