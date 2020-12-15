شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة» تبحث توزيع أرباح نقدية 5.25 فلس للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” ينظر مجلس إدارة شركة «سلامة» يوم الخميس في تقديم مقترح للجمعية العمومية بشأن توزيع أرباح نقدية خاصة، بواقع 5.25 فلس للسهم الواحد، وذلك لاحقاً للحدث الخاص المتمثل في قيام الشركة ببيع 4 ملايين من الأسهم التي تمتلكها في رأسمال شركة سلامة للتأمين التعاوني السعودية.

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