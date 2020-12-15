"حدائق العاصمة الأكثر طلبًا".. الإسكان تحدد المواعيد النهائية للحجز بـ"سكن لكل المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم مد فترة التقديم والحجز في مبادرة "سكن لكل المصريين" والتي تضم 125 ألف وحدة ضمن محور الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن أعداد المتقديم فاقت المستهدف بـ3 أضعاف، حيث سحب 410 ألف كراسة شروط، و306 آلاف سدد جدية الحجز، لافتة إلى أنه تم مد فترة سداد جدية الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي حتى يوم 20 ديسمبر الجاري، لاستيعاب كل الراغبين في التقديم.

وتابعت: "بالنسبة لشقق الإسكان المتوسط فتم مد فترة سحب الكراسات وسداد جدية الحجز والتسجيل الإلكتروني حتى يوم 28 ديسمبر الجاري".

وأشارت إلى أنه تم حتى الآن تسليم 340 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي منذ 2014، لافتة إلى أن كل إعلان يشهد إقبال كبير عن السابق، ففي 2014 تقدم 20 ألف فقط أما اليوم المتقدمين أكثر من 300 ألف.

وأكدت أن شروط التقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي أصبحت جيدة جدًا ومعروفة لكل الناس، كما يتم تنفيذ المشروع بأعلى مستوى: "مش مجرد شقة في عمارة في الصحراء، لكن المشروع داخل مدن جديدة بها كل الخدمات".

وأوضحت عبدالحميد، أن أكثر المدن التي شهدت إقبالًا من قبل الحاجزين هما مدينة حدائق العاصمة، حيث تقدم لها 80 ألف، ثم مدينة أكتوبر الجديدة وتقدم لها 50 ألف حتى الآن، ثم مدن العبور والعاشر من رمضان و15 مايو وأكتوبر الجديدة.

وأشارت إلى أن مشروع الإسكان المتوسط يشهد إقبالًا جيدًا بما يقارب الـ25 ألف وحدة المطروحين حاليًا، لافتة إلى أنه تم زيادة معدل الدخل لهذا المشروع ليكون 14 ألف للمتزوج بدلًا من 9 آلاف، و10 آلاف للأعزب بدلًا من 7 آلاف.

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