المكسيك تسجل 5930 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5930 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و345 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1255974 و114298 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى كثيرا من الحالات المؤكدة.

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