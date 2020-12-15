ترامب يعلن استقالة وزير العدل وليام بار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 09:11 صباحاً - منذ 51 دقيقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين استقال وزير العدل وليام بار سيترك من منصبه قبل احتفالات عيد الميلاد وإن نائبه جيف روزن سيصبح القائم بأعمال الوزير.

وقال بار في خطاب أرسله إلى ترامب ونشره الأخير على تويتر إنه سيغادر منصبه في 23 ديسمبر/ كانون الأول.

وشاب التوتر علاقة ترامب وبار بعد أن قال الأخير إنه لا توجد أدلة على تزوير واسع النطاق في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما انتقد ترامب وزير العدل في إدارته لعدم إعلانه أن الوزارة كانت تستجوب ابن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أثناء الحملة الانتخابية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المجمع الانتخابي فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا. وبناء على نتائج نوفمبر تشرين الثاني حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.