مقتل نائب حاكم كابول في تفجير استهدف سيارته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل، الثلاثاء، محبوب الله محبي، نائب حاكم العاصمة الأفغانية كابول، في تفجير استهدف سيارته.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين أن انفجارا وقع بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم، ما أودى بحياة نائب حاكم المدينة.

وأوضح المسؤولون أن الانفجار ناجم عن قنبلة ثبتها مهاجمون مجهولون في سيارة "محبي" الذي كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن غير أن أصابع الاتهام عادة ما تشير إلى حركة طالبان.

وكان أحد ممثلي الادعاء بالحكومة الأفغانية قد لقي حتفه الأسبوع الماضي في شرق كابول بينما كان في طريقه إلى عمله.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 90 مسلحا على الأقل من حركة طالبان بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.

وتستمر أعمال العنف رغم تأكيد حركة طالبان خلال المحادثات مع واشنطن والحكومة الأفغانية أنها ستعمل على التهدئة.



وتتصاعد الأزمة الأفغانية في وقت تتجه الولايات المتحدة لسحب قواتها من أفغانستان، وسط مخاوف من عودة الإرهابيين، وللولايات المتحدة نحو 4500 جندي في أفغانستان حاليا.