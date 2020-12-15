سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، على نحو طفيف.

كما صعدت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني، فيما استقرت أسعار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، وفق مصرفيين.

وانخفض الدينار الكويتي مقابل الجنيه، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.

وزاد متوسط سعر الدولار في البنوك إلى 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته ”الخليج 365”، على الأسعار في 29 بنكا.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة للمرة الأخيرة في 2020.

وحسب موقع البنك المركزي المصري، زاد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى 15.669 جنيه للشراء، و15.769 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع الإثنين.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في 15 بنكا، منها التجاري الدولي، وسايب، والمشرق، والقاهرة، واتش اس بي سي، وعودة، والأهلي المتحد، والإسكندرية، والمصري الخليجي.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

اليورو والإسترليني



وارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى 19.05 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء و 19.09 جنيه للبيع،الإثنين.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه إلى 21.05 جنيه للشراء و 21.18 جنيه للبيع، مقابل 20.71 جنيه للشراء و20.93 جنيه للبيع، أمس.

الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.26 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.

بينما انخفض الدينار الكويتي إلى نحو 51.299 جنيه للشراء، و51.64 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.43 جنيه للشراء ونحو 51.78 جنيه للبيع، أمس.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى ثمانية مليارات دولار في الفترة من يوليو تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول.

وأضاف البنك في بيان أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه في 2019.