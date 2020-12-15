كوريا الجنوبية تسجل 880 إصابة جديدة بكورونا واكتشاف بؤرة تفشٍ جماعي جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية سجلت 880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، مما يرفع الإجمالي إلى 44,364.



وكانت البلاد قد أبلغت عن أقل من 800 إصابة أمس الاثنين بسبب إجراء عدد قليل من الاختبارات التشخيصية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن اقترب عدد الإصابات اليومي من 900 إصابة مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يسجل العدد ارتفاعا مستمرا بسبب استمرار الإصابات الجماعية في المدارس والمراكز التعليمية الخاصة وأماكن العمل والتجمعات الخاصة والمرافق الدينية ودور رعاية المسنين.

ومن بين الإصابات المسجلة حديثا، كانت هناك 848 إصابة محلية و32 إصابة وافدة من الخارج.

وارتفع العدد اليومي للإصابات المحلية الجديدة بمقدار 166 إصابة من 682 إصابة تم الإبلاغ عنها يوم الاثنين.

وكان العدد اليومي للإصابات الجديدة قد بلغ حوالي 100 إصابة في أوائل شهر نوفمبر الماضي، لكنه تجاوز 1,000 إصابة خلال شهر واحد مع بدء الموجة الثالثة من الفيروس.

وظل عدد الإصابات اليومية مكوّنا من ثلاثة أرقام لليوم الـ38 على التوالي منذ 8 نوفمبر الماضي.

إلى ذلك، أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء بأنه تم تعقب أكثر من 60 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في دار رعاية مسنين بقرية هادئة جنوب غرب البلاد، وهي العدوى الجماعية الأحدث في سلسلة من الإصابات المتفرقة في المرافق متعددة الاستخدامات في أنحاء البلاد.

ووصل عدد حالات الإصابة المرتبطة بدار غانا-أن في مدينة كيم-جيه بإقليم غولا الشمالي على بعد 260 كيلومترا جنوب سيئول إلى 62 حالة ومن المتوقع أن يرتفع أكثر، وفقا لما أفاد "يونهاب".

وقد أبلغت الدار عن أول حالتين إصابة أمس الاثنين، ثم اُكتشفت إصابة أكثر من 60 شخصا آخرين اليوم الثلاثاء، وأن المرضى يشملون 40 مقيما بالدار و19 موظفا وعامل خدمة مدنية وأفراد أسرهم