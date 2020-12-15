إصابات كورونا في العالم تتجاوز 71.68 مليون والوفيات مليون و1616834

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 71.68 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و1616834.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 299489 16286343

الهند 143355 9884100

البرازيل 181402 6901952

روسيا 47391 2681256

فرنسا 58282 2379915

المملكة المتحدة 64402 1869666

إيطاليا 65011 1855742

إسبانيا 48013 1751884

الأرجنتين 40766 1498160

كولومبيا 39053 1425774.