مصر تسجل 511 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصحية في مصر تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 23 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 122 ألفاً و86 إصابة والوفيات إلى 6943 وفاة.

وأعلنت الوزارة عن خروج 257 شخصاً من المستشفيات بعد شفائهم من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105 آلاف و132 حالة حتى يوم الاثنين.

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