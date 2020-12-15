ترامب يعلن استقالة وزير العدل بار

سيف اليزيد - يعتزم وزير العدل الأميركي وليام بار الاستقالة من منصبه في 23 ديسمبر، بحسب رسالة نشرها الرئيس دونالد ترامب عبر تويتر.
وكتب ترامب في تغريدة نشرها مع خطاب الاستقالة: "سيغادر بيل (بار) قبل الكريسماس ليقضي العطلات برفقة أسرته".
وأصبح بار وزيرا للعدل في 2019 وكان مؤيدا قويا لترامب.
وقال بار إنه فخور بأنه لعب دورا في "العديد من النجاحات والإنجازات غير المسبوقة" التي حققها ترامب.
وكتب بار: "سجلك تاريخي بشكل أكبر لأنك أنجزته في ظل مقاومة لا هوادة فيها".
كما أبلغ بار الرئيس بمراجعة وزارة العدل لمزاعم تزوير انتخابات 2020.
وسيتولى نائب وزير العدل جيفري روزين منصب القائم بأعمال وزير العدل بعد مغادرة بار الوزارة.
ومع ذلك، فإن منصب روزين لن يدوم طويلا، حيث سيرشح الرئيس المنتخب جو بايدن وزيرا جديدا للعدل عندما يتولى منصبه في يناير.
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