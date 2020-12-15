عبدالله بن زايد يلتقي وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس الوزراء الروسي

سيف اليزيد - موسكو (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي بوري إيفانوفيتش بوريسوف نائب رئيس وزراء في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في موسكو، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى سبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، وقال: نتطلع في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين إلى تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وفي السياق، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على عشاء عمل في موسكو، معالي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومنها العلوم والذكاء الاصطناعي والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والطيران.

كما بحثا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأهمية تطويرها واكتشاف المزيد من مجالات الاستثمار على كافة المستويات.

واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين من أجل احتواء آثار جائحة فيروس كورونا، وأهمية دعم الجهود العالمية المبذولة لضمان إيصال اللقاحات إلى كافة الدول. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الإماراتية الروسية المتميزة، وأهمية تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

من جانبه، رحب معالي دينيس مانتوروف بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين. كما أكد معاليه تطلع بلاده لمشاركة بارزة في «إكسبو 2020 دبي»، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لدولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث العالمي البارز.