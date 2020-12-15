الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

سيف اليزيد - الكويت (وكالات) أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أمس، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر، بعد أيام من انتخابات مجلس الأمة الكويتي الجديد، وتعتبر هذه الحكومة هي الحكومة الـ37 في تاريخ الكويت.

وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيراً ووزير دولة، ضمنهم وزراء جدد، أبرزهم ثامر علي الصباح وزيراً للداخلية، وحمد جابر الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، ومحمد عبد اللطيف الفارس، وزيراً للنفط.

في حين، بقيت بعض الحقائب الوزارية لأصحابها السابقين، حيث احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، ومن بينهم وزير الخارجية، أحمد ناصر الصباح، والصحة، باسل الصباح، فيما عين وزير الداخلية السابق أنس الصالح وزيراً لشؤون مجلس الوزراء.

كما تم تعيين خليفة مساعد حمادة وزيراً للمالية، ورنا عبدالله الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة للشؤون البلدية، ونائب رئيس مجلس الأمة السابق عيسى الكندري وزيراً للشؤون الاجتماعية وللأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتسلم عبد الرحمن بداح المطيري منصب وزير الإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وأصبح فيصل عبد الرحمن المدلج وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

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