إعلان نتيجة الجولة النهائية للانتخابات البرلمانية المصرية

سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد) أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس، نتيجة جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية والأخيرة لانتخابات مجلس النواب المصري 2020 بالنظام الفردي، وأعلن أسماء النواب الفائزين، ليكتمل بذلك الاستحقاق الدستوري في مصر.

وبإعلان نتائج جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية، أسدل الستار على ماراثون سباق النواب في مصر، ويكتمل بذلك برلمان 2021 الذي ينعقد في يناير من العام الجديد.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها منذ الدعوة للترشح حتى إعلان النتائج النهائية، كانت على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل في إطار واحد تحكمه الشفافية والنزاهة، وذلك بضمير قضاتها القائمين على العملية الانتخابية بجميع مراحلها، واضعين نصب أعينهم إعلاء حكم القانون، وأن تكون قراراتها مرآة صادقة لنصوصه.

وقالت الهيئة إنها طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية في إجراء جولة الإعادة في الـ13 محافظة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز، وسط إجراءات مشددة للوقاية من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، مشيرةً إلى إشادة منظمات المجتمع المدني بحسن سير عملية الاقتراع والفرز والالتزام بالمعايير الدولية.

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