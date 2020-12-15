إطلاق «ملتقى الحوار العربي» في القاهرة

سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رفض البرلمان لتدخل الدول الإقليمية في شؤون الدول العربية، وضرورة احترام سيادتها، مؤكداً أن هناك قوى غير عربية، وعلى رأسها إيران وتركيا لا تريد الخير للدول العربية، وتسعى لتحقيق مصالح خاصة من خلال تدمير الأمة والدول العربية، مضيفاً «لكنهم لن يستطيعوا طالما توجد شعوب عربية واعية».

جاء ذلك رداً على سؤال لـ«الاتحاد» حول التدخلات الإقليمية في المنطقة العربية ودعم الإرهاب في ليبيا واليمن، خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة أمس، لإطلاق البرلمان العربي لعدة مبادرات، وعلى رأسها «ملتقى الحوار العربي» كأولى مبادرات مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، بحضور محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، وأعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية نواب البرلمان العربي.

وقال رئيس البرلمان العربي لـ«الاتحاد» إنه إذا كان هناك أي إشكال عربي، فيجب أن يكون الحوار والنقاش والحل عربياً، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مضيفاً «نحن دول أكبر من هذه الدول، وتاريخنا أعرق من تاريخهم، وقدراتنا كشعوب وبلدان عربية أفضل، ونحن نراهن أولاً على الشعوب، ونراهن ثانياً على القيادات والحكومات العربية بأنها لن تسمح بالتدخل لأي طرف خارجي في مقدرات الدول العربية، وعلى رأسها إيران وتركيا». وأضاف «هذا التدخل لن يكون في صالح الأمة العربية مهما حاولوا أن يجملوا من صورتهم وتصرفاتهم التي سيبقى في ذاكرتنا وعقلنا وقناعتنا، الشكل القبيح لهم الذي يهدف من تحركهم لدعم الإرهاب في المنطقة، وتدمير الأمة العربية»، مؤكداً أن ملتقى الحوار العربي سيسعى للوقوف أمام هذه التدخلات والانتهاكات في المنطقة العربية.