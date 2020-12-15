هجمات إلكترونية تستهدف الإدارة الأميركية

سيف اليزيد - واشنطن (أ ف ب) أكدت الإدارة الأميركية، أمس، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، فيما أفادت معلومات صحافية أن قراصنة استهدفوا وكالتين أميركيتين على الأقل.

وقال متحدث باسم «وكالة أمن الإنترنت والبنى التحتية»، التابعة لوزارة الأمن الداخلي: «نتعاون بشكل وثيق مع وكالاتنا الشريكة في ما يتعلق بالأنشطة التي رصدت مؤخراً على شبكاتنا الحكومية»، و«نقدّم مساعدة تقنية للهيئات المعنية».

ولم يعطِ المتحدث مزيداً من التفاصيل كما لم يوضح حجم الهجوم.

وذكرت معلومات صحافية نشرت، أمس، أن قراصنة معلوماتيين تمكنوا من اختراق البريد الداخلي للخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات، وذلك منذ بضعة أشهر في بعض الأحيان.

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