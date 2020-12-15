شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع الانتخابي يؤكد فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

فاز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا. وبناء على نتائج نوفمبر حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.