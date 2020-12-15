توتر جديد.. تركيا تعتقل "متهمين" باختطاف معارض إيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (دويتشه فيله(

أفادت السلطات التركية إنها اعتقلت "مشاركين" في خطف المعارض الأحوازي، حبيب الكعبي، المطلوب في طهران فيما يتعلق بهجوم دموي وقع عام 2018 في جنوب غرب إيران.

من هو الكعبي؟ وما تفاصيل عملية الاستدراج من السويد إلى تركيا؟

قالت السلطات التركية الاثنين إنها اعتقلت 11 شخصاً لمشاركتهم في خطف وتهريب معارض إيراني مطلوب في طهران فيما يتعلق بهجوم دموي وقع عام 2018 في جنوب غرب إيران.

وقال مسؤول بارز إن حبيب الكعبي وهو زعيم انفصالي إيراني من طائفة الأحواز العربية اختطفته شبكة تعمل "لصالح جهاز المخابرات الإيراني" بعد أن استدرجته عميلة للمخابرات الإيرانية للسفر إلى تركيا.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية في تشرين الثاني/نوفمبر أن ضباطاً من وزارة المخابرات الإيرانية اعتقلوا الكعبي للاشتباه بتورطه في هجوم عام 2018 على عرض عسكري أسفر عن مقتل العشرات دون أن توضح متى أو كيف اعتقل.

وقال المسؤول التركي إن الكعبي المقيم في السويد استدرج للسفر إلى تركيا لمقابلة امرأة غير معروفة له تعمل لدى المخابرات الإيرانية وهو لم يكن على علم بذلك. وتابع المسؤول أنه عندما وصل إلى إسطنبول ذهب إلى مكان اللقاء حيث تم تخديره وتقييده.

وقالت شرطة إسطنبول إنه نقل إلى إقليم فان في شرق تركيا ثم إلى إيران عبر الحدود. وكشفت الشرطة عن قيامها بإلقاء القبض على 11 شخصا قبل أسبوعين.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر رواية خطف الكعبي. ولم يرد على الفور تعليق من إيران.