محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (وكالات)
قضت محكمة عسكرية لبنانية بسجن ناشطة سياسية 3 سنوات مع الأشغال الشاقة للتخابر مع إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأضافت الوكالة أن كندة الخطيب صدر الحكم بحقها في مزاعم بزيارتها إسرائيل والاتصال بعملاء إسرائيليين وإمدادهم بمعلومات أمنية.
يشار إلى أن لبنان وإسرائيل في حال حرب ويحظران على مواطنيهما زيارة البلد الآخر.
واعتقلت كندة الخطيب في يونيو مع شقيقها، الذي أطلق سراحه لاحقا. ووفق تقارير إعلامية محلية زارت كندة إسرائيل التي عبرت إليها من الأردن.
وكانت كندة ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجهت انتقادات عنيفة لجماعة حزب الله وحليفه الرئيس ميشال عون.
كانت هذه تفاصيل خبر ٣ سنوات أشغال شاقة للبنانية بتهمة التخابر مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.