الجريمة في 24 ساعة.. تفاصيل حريق ميناء الإسكندرية وتسليم رُفات ضحية "سفاح الجيزة" الثانية لأسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين

-مصادر أمنية تكشف عن مفاجآت في واقعة الاعتداء على أيمن يونس بأكتوبر

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن مفاجآت في واقعة الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، من قبل مجهولين، يوم الجمعة الماضي.

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-تشكيل فريق أمنى رفيع المستوى لكشف ملابسات حريق ميناء الإسكندرية

انتقلت أجهزة الأمن لمعاينة موقع حريق بميناء الإسكندرية، أسفر عن احتراق محتويات عدة طوابق في أحد المباني.

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-سقوط الجناة.. حل لغز بلاغ سرقة شقة بطل العالم في الإسكواش بأكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على متهمين اثنين شرعا في سرقة شقة كريم عبد الجواد لاعب الإسكواش بنادي دجلة، وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالميُا، وذلك بمدينة 6 أكتوبر.

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-اشتعال النيران فى سيارة مواد بترولية بطريق السويس الصحراوي

كشف مصدر أمنى تفاصيل اشتعال النيران فى سيارة مواد بترولية بطريق السويس الصحراوي عقب انقلابها.

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-دام 6 ساعات ونصف.. هذا ما نعرفه عن الحريق الهائل بميناء الإسكندرية (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية أخيرًا على الحريق الهائل الذي اندلع، مساء اليوم الإثنين، بـ"مخزن روما" التابع لمصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية.

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-بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق "قفط -القصير" إلى 16 مصابًا

ارتفع إلى 16 شخصًا عدد مصابي حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على طريق "قفط - القصير"، فيما سُجل 5 أطفال بين المصابين.

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-تحريات مباحث قنا: أمين الشرطة توفى جراء تنظيف سلاحه الميري

كشفت تحريات مباحث بندر قنا، برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير إدارة البحث الجنائي، تفاصيل مصرع أمين شرطة، بطلق ناري، أثناء تأديته الخدمة أمام كنيسة الشهيدة دميانة في قنا، بأنه أثناء تنظيف سلاحه الميري أصاب نفسه برصاصة عن طريق الخطأ، في رأسه أودت بحياته.

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-الدقهلية| العثور على جثة شاب في حالة تعفن داخل مسكنه

عثر عدد من أهالي مساكن منطقة جديلة بنطاق قسم ثان المنصورة على جثمان شاب داخل شقته في حالة تعفن وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل مسكنه.

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-أمن قنا ينجح في إعادة طفل مخطوف بأبو تشت

تمكنت أجهزة الأمن في قنا، تحت إشراف اللواء محمد أبو المجد مدير الأمن، من إعادة طفل أبو تشت الذي اختطف صباح اليوم من قبل ملثمين أثناء ذهابه لمدرسته.

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