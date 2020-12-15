شكرا لقرائتكم خبر عن قادة منشقون: المملكة تصدت بقوة لمخططات جماعة «الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

قال قياديون منشقون عن جماعة الإخوان الإرهابية: إن المملكة أبرز من تصدى لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية، خصوصا في منطقة الخليج، على أن حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ألجمت تمدد الإخوان في منطقة الخليج قبل أن ينجحوا في بث أفكارهم المتطرفة الهدامة.

مؤكدين في أحاديثهم لـ«اليوم»، أن الدور السعودي نجح بقوة في إجهاض مؤامرات الإخوان تحديدا بعد ما سمي بثورات الربيع العربي في 2011 بالتنسيق مع قطر وتركيا وإيران في إسقاط المنطقة العربية، وتحديدا دول خليجية في مستنقع الفوضى.

يأتي ذلك فيما كشفت تحقيقات مصرية عن مخطط إخواني لإقامة مشاريع وتشكيل الإخوان عناصر شديدة الخطورة في الخليج.

إجهاض المؤامرات

قال القيادي البارز المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية ثروت الخرباوي: المملكة تدير الملفات الشائكة بقدر كبير من النضج السياسي، والدور السعودي مميز في الأزمات الساخنة وفي إجهاض المؤامرات الكبرى، التي تسعى لتمزيق عدد من الدول العربية، وتشهد المملكة طفرات كبرى في كافة المجالات بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وأشيد بتصديها لخطر جماعة الإخوان ليس فقط بالمواجهات الأمنية ولكن بالمواجهات الفكرية وهي خطوة تنسجم مع ما تشهده المملكة من نقلة حضارية رائعة.

وأضاف الخرباوي: على الرغم من القبض على أكثر من 30 ألف إخواني في مصر ووضعهم قيد المحاكمات وهروب أكثر من 45 ألف ما يعني اختفاء نحو 80 ألف إخواني من التأثير الفعلي، لكن يجب ألا ننسى أن التنظيم نفسه يعاد تشكيله بدعم قطري سخي، كما أن الإخوان لديهم منصات إعلامية تعمل في تركيا ويتلقى عناصرها تدريبات احترافية، وتدعمها أجهزة مخابرات غربية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب.

دور المملكة

من ناحيته، قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان مختار نوح: المملكة انتبهت جيدا لخطورة تنظيم الإخوان الإرهابي وأجهضت كافة مؤامراته لإيجاد أدوار لأعضائه في مؤسساتها وأجهزتها، وينبغي على بقية دول الخليج أن تنتهج الأسلوب ذاته لأنه حتى لو كان تأثير عناصر الجماعة محدودا في منطقة الخليج ولكنه يظل خطرا ونارا تحت الرماد قد تشتعل في أي وقت، واجتثاث جذور هذا التنظيم من أي دولة هو الحل الآمن من أي مخطط إخواني يحاك في الظلام.

وقال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان إبراهيم ربيع: إن التواجد الإخواني في الخليج يعود لعشرات السنين، وتعد المملكة من أبرز الدول التي تصدت بقوة لمحاولة الجماعة الإرهابية التغلغل في المجتمع الخليجي، لكن كان للإخوان دور قوي في دولة شقيقة مثل الكويت وهو ما ظهر في الشبكة الإخوانية، التي ضبطتها السلطات الكويتية مؤخرا وسلمت عناصرها إلى مصر.

مشيرا إلى أن التقارب الإخواني الإيراني يرتكز على المصالح، إذ إن جماعة الإخوان ونظام الملالي ضالعان بقوة في دعم وتمويل الإرهاب ومن أبرز رعاة التطرف في العالم.

وأضاف: يعول الإخوان على الآلة الإعلامية الكبرى ويقف خلفها دول بعينها إذ إنه على سبيل المثال وليس الحصر تؤجر تركيا 3 شركات في مجال العلاقات العامة في أمريكا، فيما تدفع قطر مبالغ ضخمة لأربع شركات في المجال ذاته من أجل إعداد الدراسات والبحوث وصناعة وتوظيف الأحداث وصياغة الرسائل الإعلامية وتكوين جيوش من الإعلاميين المأجورين، كل هذه مخططات لتفكيك أي بلد، كما يركزون على نسف الانتماء وإرباك الهوية.

ملفات الإخوان

وكانت مصادر قد صرحت لقناة «العربية»، بأن جهات أمنية تفتح ملفات تنظيم الإخوان في مصر منذ 2012، موضحة أن القاهرة أمدت دولا أوروبية بمعلومات عن جمعيات خيرية تابعة للإخوان، وأن هذه الجمعيات دعمت تنظيمات إرهابية في سوريا.

وأضافت المصادر: إن الإخوان الهاربين إلى تركيا بدأوا بضخ استثمارات كبيرة في ليبيا، لافتة إلى أن تحقيقات مصرية ستؤدي إلى القبض على المزيد من عناصر الإخوان، بعد الكشف عن مخطط إخواني لإقامة مشاريع في الخليج، وكذلك تشكيل عناصر شديدة الخطورة في الخليج.

وأوضحت المصادر، أن القاهرة أبلغت دولا خليجية بمعلومات دقيقة عن تحركات الإخوان، وأن عناصر إخوانية رحلت من الكويت كشفت عن تنسيق مع الإخوان في تركيا، حيث كشفت التحقيقات المصرية اختراق الإخوان للجاليات العربية بأوروبا، ونقل الإخوان أموالهم إلى إيران مؤخرا.