شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مرسومًا أميريًا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن المرسوم تضمن تعيين كل من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وحمد جابر العلي الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ود. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرًا للخارجية، وثامر علي صباح السالم الصباح وزيرًا للداخلية، ود. باسل حمود حمد الصباح وزيرًا للصحة.

وجاء بالمرسوم تعيين خليفة مساعد حمادة وزيرًا للمالية، وعبدالرحمن بداح المطيري وزيرًا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وعيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرًا للشؤون الاجتماعية ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ود. محمد عبداللطيف الفارس وزيرًا للنفط ووزيرًا للكهرباء والماء، ود. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرًا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ود. عبدالله عبدالصمد معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، ود. علي فهد المضف وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي، وفيصل عبدالرحمن المدلج وزيرًا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ود. نواف سعود الياسين وزيرًا للعدل.

وأدى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعينون اليمين الدستورية أمام سمو أمير دولة الكويت بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.