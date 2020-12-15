شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: استهداف ناقلة نفط بجدة يهدد أمن الملاحة والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة استهداف سفينة مخصصة لنقل الوقود بقارب مُفخخ في محافظة جدة. وأكدت الخارجية البحرينية، أن هذا العمل العدواني الإرهابي يشكل تهديداً خطيراً للمنشآت الحيوية في المملكة والمنطقة أجمع، ويمس أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية. وأعربت عن موقف البحرين الداعم للمملكة والمتضامن معها في كل ما تتخذه من خطوات لضمان أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة لهذه التنظيمات الإرهابية التي تشكل مصدراً رئيساً للتوتر في المنطقة والعالم، والتصدي لكل من يدعمها أو يمولها.

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