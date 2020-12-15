رسميا.. بايدن رئيسا للولايات المتحدة الاميركية

وفيما يلي نعرض الولايات التي منحت أصواتها لترامب:ولاية تينيسي 11 صوتاولاية إنديانا 11 صوتاولاية مسيسيبي 6 أصواتولاية أوكلاهوما 7 أصواتولاية أركنساس 6 أصواتولاية ساوث كارولاينا 9 أصواتولاية أيوا 6 أصواتولاية نورث كارولاينا 15 صوتاولاية كنتاكي 8 أصواتولاية أوهايو 18 صوتاولاية كانساس 6 أصواتولاية ساوث داكوتا 3 أصواتولاية ألاباما 9 أصواتولاية لويزيانا 8 أصواتولاية يوتاه 6 أصواتولاية ويست فرجينيا 5 أصواتولاية أيداهو 4 أصواتولاية نورث داكوتا 3 أصواتولاية وايومنغ 3 أصواتولاية آلاسكا 3 أصواتولاية نبراسكا 4 أصوات لترامب وصوت لبايدنولاية تكساس 38 صوتاولاية ميسوري 10 أصواتولاية مونتانا 3 أصواتأما الولايات التي منحت أصواتها لبايدن:

ولاية نيو هامبشر 4 أصوات

ولاية إلينوي 20 صوتا

ولاية نيفادا 6 أصوات

ولاية ديلاوير 3 أصوات

ولاية جورجيا 16 صوتا

ولاية كونيتيكت 7 أصوات

ولاية نيويورك 29 صوتا

ولاية بنسلفانيا 20 صوتا

ولاية فرجينيا 13 صوتا

ولاية رود آيلاند 4 أصوات

ولاية ويسكونسن 10 أصوات

ولاية أريزونا 11 صوتا

ولاية ماريلاند 10 أصوات

ولاية نيو مكسيكو 5 أصوات

ولاية فلوريدا 29 صوتا

ولاية مينيسوتا 10 أصوات

ولاية كولورادو 9 أصوات

العاصمة واشنطن 3 أصوات

ولاية ميشيغان 16 صوتا

ولاية ماين 3 أصوات لبايدن وصوت لترامب

ولاية واشنطن 12 صوتا

ولاية نيو جيرسي 14 صوتا

ولاية ماساتشوستس 11 صوتا

ولاية أوريغون 7 أصوات

ولاية كاليفورنيا 55 صوتا

يذكر أن ولايتي ماين ونبراسكا تقسمان بعض أصواتها الانتخابية على أساس دائرة الكونغرس.

من جانب آخر، أفاد مراسل RT بإغلاق مبنى الكونغرس والمباني التشريعية بولاية ميشيغان بسبب تلقيها تهديدات.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ ولاية ميشيغان مايك شيركي في بيان، إنه "يجب أن تكون قائمة الناخبين الديمقراطيين في ميشيغان قادرة على المضي قدما في أداء واجبهم، بعيدًا عن التهديدات بالعنف والترهيب"، مضيفا: "لقد فاز بايدن ونائبته كامالا هاريس في انتخابات ميشيغان الرئاسية".

وفيما يتعلق بالمسار القضائي بشأن الانتخابات، فإن المحكمة العليا في ويسكنسون رفضت قضية جديدة رفعتها حملة ترامب لوقف اعتماد النتيجة.

وتأتي كل هذه التطورات في ظل توتر بين معارضي ومؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يغرد من حين إلى آخر حول تزييف نتائج الانتخابات، التي فاز بها حسب اعتقاده.