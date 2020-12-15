مقتل 27 شخصا وإحراق 800 منزل في هجوم لمسلحين بالنيجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، مقتل 27 شخصا وإحراق 800 منزل في هجوم لمسلحين مجهولين بمنطقة ديفا في النيجر السبت الماضي.

ولم تحدد المنظمة الأممية من يقف وراء هذا الهجوم، إلا أن جماعة بوكو حرام الإرهابية تشن هجمات في المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد منذ عام 2009، ما أدى إلى فرار نحو 250 ألفا من المنطقة حسب التقارير الدولية.

ولم يرد بعد تعليق من السلطات في النيجر على هذا الهجوم.

وتشن جماعة بوكو حرام الإرهابية هجمات في شمال شرق نيجيريا، إلا أن الهجمات عادة ما تتخطى حدود البلاد إلى داخل تشاد والنيجر والكاميرون.