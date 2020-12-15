شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات الأمريكية: رسميا.. بايدن رئيسا للولايات المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت هيئة الانتخابات الرئاسية الأمريكية (المجمع الانتخابي)، صباح (الأربعاء)، فوز الرئيس المنتخب عن الحزب الديموقراطي جو بايدن، في تصويتها لكل ولاية على حدة، على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري.

وأجرت الهيئة الانتخابية التي اجتمعت في جميع الولايات الـ50 إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، أعمالها في بيئة ذات أهمية متزايدة بالنظر إلى احتجاجات الرئيس دونالد ترمب السابقة على النتيجة غير الرسمية.

وذهبت أصوات أعضاء الهيئة في ولاية كاليفورنيا 55 صوتًا انتخابيًا إلى جو بايدن، مما جعله رسميًا يحقق 270 صوتًا اللازمة للوصول إلى البيت الأبيض، إذ إن الفوز يتطلب 270 صوتًا انتخابيًا من أصل 538 متاحًا.

وبعد اكتمال تصويت الهيئة الانتخابية، لم يتبق أمام الرئيس المنتخب بايدن سوى مصادقة الكونغرس على الفرز في يوم 6 يناير القادم.