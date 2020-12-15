شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفاوض «فايزر» للحصول على ملايين الجرعات الإضافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبحث الولايات المتحدة الأمريكية مع شركة «فايزر» الحصول على جرعات إضافية من لقاحها ضد كورونا، في وقت أعلنت ولاية كنتاكي شرق البلاد أنها ستكون أول من يبدأ حملة التلقيح، وجندت السلطات الأمريكية 20 طائرة ستنقل يومياً جرعات اللقاح إلى المناطق الأمريكية، فيما بدأت موسكو بفرز الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة ب «كورونا» للشروع بتلقيحها.

وباشرت الولايات المتحدة عمليات شحن لقاح «فايزر/ بايونتيك» الذي يحتاج لدرجة حرارة 70 دون الصفر، من مصنع فايزر في ميشيغن إلى المستشفيات ومراكز تلقيح أخرى. وأوضحت «فايزر» أن 20 طائرة ستنقل يومياً جرعات اللقاح إلى المناطق الأمريكية، وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة «اللقاحات في طريقها» إلى المراكز.

وأكد حاكم كنتاكي اندي بشير أن ولايته الواقعة في شرق الولايات المتحدة ستكون أول من يبدأ حملة التلقيح بعد أقل من 72 ساعة على حصول لقاح «فايزر/ بايونتيك» على الضوء الأخضر من السلطات الصحية الأمريكية. وتشمل مرحلة التلقيح الأولى نحو ثلاثة ملايين شخص، فيما الهدف هو تلقيح 20 مليون شخص بالمجمل في كانون الأول/ديسمبر ونحو مئة مليون قبل نهاية آذار/مارس. من جهة ثانية، قال ألبرت بورلا المدير التنفيذي لشركة «فايزر» إن الشركة لم توقع بعد اتفاقاً لتزويد الولايات المتحدة بمئة مليون جرعة إضافية من لقاحها ضد كورونا في عام 2021. وإن «فايزر» لا تزال تتفاوض مع واشنطن حول ما إذا كانت ستستطيع توفير هذه الكمية من اللقاح في الربع الثاني أو الثالث من ذلك العام. وقال «تطلب الحكومة الأمريكية المزيد. طلبوا منا الآن مئة مليون جرعة إضافية». مضيفاً أن هذه الكمية مطلوبة في الربع الثاني من وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن أول لقاح فايزر ضد فيروس كورونا وصل إلى كندا، ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون في تلقي التطعيم. وقال ترودو على حسابه في تويتر: «وصلت الدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد-19 لفايزر-بيونتيك إلى كندا». ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدآن في التطعيم باللقاح.

وفي موسكو شرعت السلطات الصحية بتسجيل فئات جديدة، تُصنف بأنها عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، للبدء في عمليات تطعيمها. وتشمل هذه الفئات الجديدة العاملين في قطاع الخدمات المدنية، والثقافة، وكذلك التجارة والخدمات البلدية.

وكانت الأولوية قبل ذلك للقطاعات والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مثل موظفي المؤسسات الطبية والتعليمية، وموظفي المؤسسات الاجتماعية، وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية والطبية، الذين يعملون في مجال التنظيف، والتمريض، وكذلك الإداريين في هذه القطاعات. وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن دفعة جديدة من اللقاح ستصل إلى العاصمة، وسيكون اللقاح متاحاً لسكان موسكو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، وليس لديهم أمراض مزمنة، ولم يشاركوا في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، ولم يتم تطعيمهم في الثلاثين يوماً الماضية. (وكالات)