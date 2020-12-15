شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة صباح الخالد تؤدي اليمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي:

طالب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، الحكومة الجديدة بالتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين، والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، والالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بالوطن، فيما تعهّد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بأن يضع توجيهات الأمير كخريطة طريق للحكومة، موضحاً أن هذه الفترة البالغة الأهمية الحافلة بالمتغيرات والمتسارعة الأحداث والتطورات تستوجب استمرار العمل الجاد، وتضافر كافة الجهود لاستشراف المستقبل.

كان أمير الكويت قد أصدر مرسوماً أميرياً، أمس الاثنين، بتشكيل الحكومة الجديدة التي تضم أربعة من أبناء الأسرة الحاكمة تولّوا الوزارات السيادية، وهم الشيخ حمد جابر العلي وزيراً للدفاع، والشيخ ثامر العلي وزيراً للداخلية، واحتفظ الشيخ الدكتور أحمد الناصر بحقيبة الخارجية، والشيخ الدكتور باسل الصباح بحقيبة الصحة. كما تضم امرأة واحدة وهي د. رنا الفارس التي تم تدويرها لتحمل حقيبة الأشغال والبلدية، ونائباً (محللاً) واحداً هو عيسى الكندري الذي حمل حقيبة الشؤون الاجتماعية والأوقاف، واحتفظ أنس الصالح بموقعه كنائب لرئيس الوزراء ووزيراً لشؤون مجلس الوزراء، وسحبت منه وزارة الداخلية، كما تم تدوير مبارك الحريص من وزارة الخدمات، ليحمل حقيبة شؤون مجلس الأمة باعتباره نائباً سابقاً، فيما تم تسكين وزراء تكنوقراط في بقية الوزارات الخدمية، وهم: خليفة حمادة وزيراً للمالية، وعبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والشباب، ود. عبد الله معرفي وزيراً للإسكان والخدمات، ود. علي المضف وزيراً للتربية والتعليم العالي، وفيصل المدلج وزيراً للتجارة والصناعة، و د. نواف الياسين وزيراً للعدل.

وكان الأمير قد قال في كلمته للوزراء بعد أدائهم القسم الدستورية: إنها بلا شك مرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهداً استثنائياً وعملاً دؤوباً مخلصاً وتعاوناً حقيقياً جاداً مع إخوانكم أعضاء مجلس الأمة يرتقي بالممارسات قولاً وعملاً، تحقيقاً للغايات الوطنية المأمولة، وهي مناسبة لتأكيد أهمية التزامكم بالتضامن فيما بينكم، وتجسيد التعاون والتنسيق بين أجهزتكم، والارتقاء بالخدمات العامة، والتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين، والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وإعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار. وتابع: إن أهم مقومات النجاح هو العمل الجاد المنظم والمتابعة الميدانية والالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وتجسيد العدالة والمساواة، وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بوطننا وتقدمه وازدهاره.

من جانبه، تعهد رئيس الحكومة بأن يضع توجيهات الأمير «كخريطة طريق لنا، وأن نبذل كل ما نستطيع من جهد وإمكانيات لترجمتها إلى أرض الواقع تحقيقاً لتطلعات شعبنا الوفي». وأضاف: «إنني إذ أعتز بثقتكم الكريمة مدركاً عظم المسؤولية التي حمّلتموني إياها في هذه الفترة البالغة الأهمية الحافلة بالمتغيرات والمتسارعة الأحداث والتطورات والتي تحيط بوطننا الحبيب من مخاطر وتحديات تستوجب استمرار العمل الجاد وتضافر كافة الجهود مع جميع أطياف المجتمع ومجلس الأمة بوجه خاص لاستشراف المستقبل ووضع الخطط الناجعة السريعة، وتنفيذها للتصدي لجميع قضايا ومشكلات المجتمع، وتحقيق آمال المواطنين في مستقبل أفضل». وتابع: «إننا جميعاً ونحن على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ الكويت نضع نصب أعيننا مصالح الوطن العليا وتنفيذ توجيهاتكم وتطلعاتكم من أجل انطلاق مسيرة العمل الوطني، لاستكمال جهود الإصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة بفكر جديد وجهود مخلصة بناءة جديدة؛ لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار».

أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة

- رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

- حمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.

- أنس خالد ناصر الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

- عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيراً للشؤون الاجتماعية، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

- د. محمد عبد اللطيف الفارس وزيراً للنفط، وزيراً للكهرباء والماء.

- د. باسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة.

- د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية.

- د. رنا عبدالله عبد الرحمن الفارس وزيرة للأشغال العامة، وزيرة دولة لشؤون البلدية.

- مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

- ثامر علي صباح السالم الصباح وزيراً للداخلية.

- خليفة مساعد حمادة وزيراً للمالية.

- عبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام، وزير دولة لشؤون الشباب.

- د. عبدالله عبد الصمد معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان، وزير دولة لشؤون الخدمات.

- د. علي فهد المضف وزيراً للتربية، وزيراً للتعليم العالي.

- فيصل عبد الرحمن المدلج وزيراً للتجارة والصناعة، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

- د. نواف سعود الياسين وزيراً للعدل.