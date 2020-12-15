شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يستمر في رفض الهزيمة ويتجاهل حضور حفل التنصيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب استبعاد احتمال مناقشة ما إذا كان سيحضر حفل تنصيب خليفته جو بايدن في العشرين من يناير المقبل. ولم يرد الرئيس عندما سئل مباشرة من قبل عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب قائلاً: «لا أريد أن أتحدث عن ذلك»، بينما يقطع بايدن الخطوة الرسمية الأولى نحو البيت الأبيض بتصويت المجمع الانتخابي على منصب الرئيس ونائب الرئيس وفقاً لنتائج الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر الماضي. وستكون الخطوة التالية في 6 يناير عندما يصادق المشرعون على تصويت المجمع الانتخابي.

واستمر ترامب في تجاهل ما يفرضه البروتوكول بحضوره تنصيب الرئيس المنتخب، وقال في مقابلة على قناة «فوكس نيوز» أمس، «أريد أن أتحدث عن هذا، لقد قمنا بعمل رائع، حصلت على أصوات أكثر من أي رئيس في تاريخ بلدنا. في تاريخ بلدنا، أليس كذلك؟ ليست قريبة 75 مليوناً أكثر بكثير من أوباما، أكثر بكثير من أي شخص آخر. ويقولون إننا خسرنا الانتخابات. لم نخسر. إذا حصلت على 10 ملايين صوت أقل، فإنهم يقولون إنني لم أكن لأخسر».

موقف صعب

وعندما سُئل عما إذا كان قلقًا بشأن ما سيحدث إذا لم يتنازل بحلول وقت تنصيب بايدن، قال ترامب إنه يعتقد أن بايدن سيكون رئيسًا «غير شرعي». وأضاف ترامب «هذا ما يقلقني. رئيس خسر وخسر بشدة. لم تكن هذه انتخابات متقاربة. أنت تنظر إلى جورجيا. لقد فزنا بجورجيا. لقد فزنا ببنسلفانيا. لقد فزنا في ولاية ويسكونسن الكبرى. لقد فزنا بها كبيرة».

وتأتي تصريحات الرئيس المنتهية ولايته بعد هزيمتين أمام المحكمة العليا، إحداهما تتعلق بقضية رفعت في ولاية بنسلفانيا على أمل قلب نتائج تلك الولاية، والأخرى قدمها المدعي العام في تكساس كين باكستون (يمين)، الذي سعى دون جدوى لإبطال النتائج في أربعة أماكن فاز فيها بايدن.

مصادقة جميع الولايات

وصادقت كل من الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر.

وفاز المرشح الديمقراطي ب 81,3 مليون صوت أو ما يعادل 51,3 بالمئة من الأصوات، مقابل 74,2 مليون صوت أي 46,8 في المئة للرئيس الجمهوري.

لكن الولايات المتحدة تختار رئيسها بالاقتراع العام غير المباشر، حيث تمنح كل ولاية أصوات ناخبيها في الهيئة الناخبة، الذين تحدّد أعدادهم نسبة إلى التعداد السكاني، للمرشح الذي فاز بالتصويت الشعبي في الولاية.

وتؤكد النتائج فوز بايدن بسهولة، بحصوله على أصوات 306 أعضاء من أصل 538 في الهيئة الناخبة، مقابل 232 لترامب، مع العلم أن الفوز يُحسم لمن يحصل على 270 صوتًا.

إعلان رسمي للنتيجة

ويأتي اجتماع الهيئة الناخبة لإضفاء الطابع الرسمي على عملية الاقتراع، لكن كبار الناخبين يجتمعون في الواقع بشكل منفصل في كل ولاية.

وينص الدستور على أن يجتمع أعضاء هذه الهيئة في أول يوم اثنين بعد ثاني يوم أربعاء من شهر ديسمبر، لاختيار الرئيس الأمريكي الجديد بناء على تصويت ممثلي الولايات الأمريكية.

ويعكس عدد أعضاء الكلية الانتخابية من كل ولاية، عدد المشرعين ممن يمثلونها في مجلس النواب بالكونجرس، الذي يضم 435 عضواً، إلى جانب العضوين اللذين يمثلانها في مجلس الشيوخ وعددهم 100. ولدى العاصمة واشنطن، التي لا تمثيل لها في الكونجرس، ثلاثة أعضاء في الكلية الانتخابية.

ويمكن أن تتجاوز الأصوات الشعبية التي يفوز بها مرشح رئاسي، الأصوات داخل الكلية الانتخابية. وقد وصل خمسة رؤساء أمريكيين إلى البيت الأبيض رغم عدم فوزهم بالأصوات الشعبية، بينهم الرئيسان الجمهوريان دونالد ترامب وجوج بوش الابن. لكن هذه العملية الدستورية مختلفة هذا العام بالنظر إلى عدم اعتراف الرئيس دونالد ترامب ب«الهزيمة» في الانتخابات وعدم اتصاله بخصمه الديمقراطي الذي أعلنت وسائل إعلام فوزه، جو بايدن، لتهنئته بحسب الأعراف.

(وكالات)