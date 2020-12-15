شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 يودعنا بمناظر فلكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أعلنته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، عن كسوف شمس كلي في أمريكا الجنوبية، اليوم الاثنين، 14 ديسمبر/كانون الأول، وهو الوحيد هذا العام. وسيتمكن عدد محدود من عشاق الظواهر الطبيعية والمتابعين، من مشاهدة الحدث السماوي المذهل عندما يحجب القمر الشمس بالكامل، ويمكن رؤية الغلاف الجوي للشمس، ما يجعلها تغرق في ظلام دامس مؤقتاً في ساعات النهار لحوالي دقيقتين و10 ثوانٍ، تزامناً مع تساقط شُهب التوأميات.

وسيرى الكسوف الشمسي في مناطق معينة من تشيلي والأرجنتين؛ لذا لن يتمكن سوى عدد قليل من مشاهدته بشكل مباشر. وستكون الفرصة سانحة لروية الكسوف للسفن الموجودة في أجزاء من المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.

وستوفر «ناسا»، بثاً مباشراً للحدث، لتضمن حصول علماء الفلك، والهواة المتحمّسين، على فرصة لرؤية الكسوف، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم. كما سيظل بعض الناس قادرين على رؤية كسوف جزئي، حيث يغطي القمر جزءاً من قرص الشمس، خارج المجال الضيق للكسوف الكلي.

ويتعين على الذين يشاهدون الكسوف بأنفسهم، اتخاذ احتياطات السلامة التي يجب اتباعها، بعدم النظر أبداً إلى الشمس بشكل مباشر، وارتداء نظارات كسوف الشمس لحماية العينين، وتعتبر النظارات الشمسية العادية غير واقية.

وسيشمل البث المباشر مناظر في الوقت الفعلي للكسوف ومناقشة مع اثنين من علماء «ناسا»، لشرح كيفية استخدام الباحثين للكسوف في سبيل دراسة الشمس.