شكرا لقرائتكم خبر عن 3188 اقتراح برغبة أقره البرلمان فى 6 أدوار انعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيان للأمانة العامة لمجلس النواب، أن عدد الاقتراحات برغبة التى وافق عليها البرلمان خلال الخمس سنوات مدة الفصل التشريعى الاول بلغت نحو 3188 اقتراح برغبة.

ورصد البيان تفصيليا ما تم مناقشته واقراره خلال ادوار الانعقاد الستة كما يلى:-

1- فى دور الانعقاد الثانى بلغ عدد الاقتراحات برغبة التى وافق عليها 119

2- فى دور الانعقاد الثانى بلغ عدد الاقتراحات برغبة التى اقرها المجلس 634

3- فى دور الانعقاد الثالث بلغت 839

4- فى دور الانعقاد الرابع بلغت 793

5- فى دور الانعقاد الخامس والسادس بلغت 803

وينهى مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسات دور الانعقاد السادس والاخير وتنتهى مدة المجلس الحالى فى 9 يناير 2021 حيث أن مدة المجلس خمس سنوات وكان المجلس بدا الفصل التشريعى الاول " يتكون من 6 ادوار انعقاد" فى 10 يناير 2016.