"سلالة جديدة أصابت ١٠٠٠ شخص".. بريطانيا تعلن اكتشاف نسخة مختلفة من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (بي بي سي)

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لأعضاء البرلمان إنه رُصدت نسخة جديدة من فيروس كورونا في مناطق في إنجلترا، وإن ما لا يقل عن 60 جهة محلية قد سجلت إصابات بها.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية أبلغت بالتطور الجديد، وأن العلماء البريطانيين يجرون دراسات مفصلة عليها.

وقال إنه لا دليل على أن النسخة الجديدة من الفيروس تتسبب في أعراض أشد شراسة أو أن اللقاحات لن تكون صالحة لها.

وأخبر الوزير البرلمان أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة في أنحاء لندن وكنت وأجزاء من إيسكس وهرتفوردشير.

وقال إن 1000 حالة إصابة بالنسخة الجديدة من الفيروس سُجلت في جنوبي إنجلترا، ورصدت إصابات مماثلة في 60 منطقة محلية.

وأضاف أنه من غير المعروف إن كان لذلك علاقة بزيادة حالات الإصابة، لكن في كل الأحوال هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على الوباء الفتاك مع استمرار تتقدم عمليات التطعيم.

وقال بروفيسور ألان ماكنالي، وهو خبير من جامعة بيرمنغهام، إن المختبرات في المملكة المتحدة قد اكتشفت النسخة الجديدة في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي تصريح لبي بي سي، قال "يجب أن لا تكون ردود أفعالنا هستيرية، فلا دليل على أنها أشد عدوى أو أكثر خطورة".

وأضاف أن جهودا كبيرة تبذل للتعرف على النسخة الجديدة وظروف ظهورها.

وقال إنه من الضروري الاحتفاظ برباطة الجأش والتعامل مع الأمر بعقلانية، فتطور كهذا مألوف في عالم الفيروسات، والعلماء يتوقعون ظهور سلالات جديدة واختفاءها مع الوقت.

وقال جيريمي فيرار، مدير مؤسسة "Wellcome" الخيرية لتمويل الأبحاث، إن الوضع خطير ومن الضروري البقاء في حالة تيقظ ومواصلة الأبحاث واتخاذ الخطوات الضرورية لاستباق تطور الفيروس.