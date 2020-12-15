الملك محمد السادس يدعو بالشفاء العاجل للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

بعث الملك محمد السادس برقية لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، دعا له فيها الله العلي القدير بالشفاء العاجل.

وقال الملك في البرقية: “فقد أبانت، بحمد الله وشكره، مخاطبتكم للشعب الجزائري الشقيق يوم الأحد عن تماثلكم للشفاء”.

وأضاف الملك “وإنني إذ أعرب لكم عن عميق ارتياحي لتحسن صحتكم، لأدعو الله العلي القدير أن يعجل بشفائكم، وباستعادتكم لكامل عافيتكم، وبأن يرزقكم موفور الصحة ويمتعكم بطول العمر”.