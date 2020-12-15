تراجع كلفة دعم غاز البوتان والسكر إلى 9,94 مليار درهم في متم أكتوبر

أفاد صندوق المقاصة في نشرته الإخبارية الأخيرة بأن تكلفة دعم غاز البوتان والسكر برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2020، تراجعت إلى 9,943 مليار درهم مقابل 10,675 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وأوضح المصدر ذاته أن تكلفة دعم غاز البوتان بلغت في متم أكتوبر 2020 ما مجموعه 7,224 مليار درهم مقابل 7,77 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019، أي بانخفاض قدره 7 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع أسعار غاز البوتان ودعم الوحدة بنسبة 12 في المائة خلال هذه الفترة.

وسجلت النشرة أن تكلفة الدعم المتعلقة بالسكر، سواء من حيث الكميات أو القيمة، والمتعلقة بالأشهر العشرة الأولى من سنة 2020، عرفت انخفاضا بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبذلك، بلغت هذه التكلفة 2,719 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2020 مقابل 2,905 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

من جهة أخرى، أكد صندوق المقاصة أن أداء مستحقات ملفات دعم منتوجات غاز البوتان والسكر، عند متم نونبر 2020، فاق 8,6 مليار درهم، منها 6,2 مليار درهم لغاز البوتان و2,4 مليار درهم للسكر.

من جانبها، بلغت مستحقات ملفات دعم غاز البوتان والسكر، عند الفترة ذاتها، 4,626 مليار درهم، منها 3,412 مليار درهم لغاز البوتان، و1,214 مليار درهم للسكر.