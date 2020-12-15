لأول مرة.. ترامب يتهم الجمهوريين بـ"السماح" بسرقة الانتخابات

لأول مرة.. ترامب يتهم الجمهوريين بـالسماح بسرقة الانتخابات

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لأول مرة، الجمهوريين بـ“السماح“ للديمقراطيين بسرقة الانتخابات، كما هاجم المحكمة العليا لرفضها النظر في دعوى قضائية في تكساس، حاول محاموه من خلالها إلغاء فوز جو بايدن.



جاء ذلك قبل ساعات من عقد المجمع الانتخابي جلسة للتصويت على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي شهدت حالة جدل واسعة؛ إثر حملة تشكيك قادها ترامب بشأن نزاهتها.

وانتقد ترامب طريقة التصويت، إذ وصف عملية الاقتراع بـ“الغريبة“، مؤكدًا أن ”تزويرًا قد وقع من خلال السماح بهذا التصويت الضخم عبر البريد، وإرسال عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع العشوائية، وأنه لن يستسلم أبدًا“.

لم تفلت المحكمة العليا، التي تتمتع بأغلبية محافظة، من هجوم ترامب، وذلك لرفضها النظر بدعوى قضائية قادها المدعي العام في تكساس كين باكستون، وسعى من خلالها إلى إبطال النتائج الرئاسية في تكساس و4 ولايات أخرى.

وكتب ترامب: ”أمر غريب أن تتغاضى المحكمة العليا عن ممارسة مسؤوليتها القضائية الأصلية وسلطاتها المحددة الممنوحة لها من دستور الولايات المتحدة بين ولايات متعددة، بما في ذلك رئيس الولايات“، بل وصل الأمر بالرئيس ترامب ليتهمهم بـ“الجبن والخوف“.

وأوضح أن ”شبهات مخالفة طالت عملية التصويت في ديترويت، فيلادلفيا، ميلووكي، اتلانتا، بيتسبرغ، وأماكن أخرى“، مشيرًا إلى أن تلك المخالفات شملت أشكالا عدة، منها ”تصويت الموتى، ومن هم دون السن القانونية، والمهاجرين غير الشرعيين، والسجناء، وغير المقيمين“. وفق تعبيره.