نزاع عشائري يتطور الى استخدام السلاح جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "نزاعا بين عشيرتين تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والرمي بقذيفة هاون ضمن منطقة معسكر الرشيد".
واكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "لغاية الان لاتوجد اصابات في النزاع".
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