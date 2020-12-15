وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من المخمورين في منطقة البلديات تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة وتبادل اطلاق النار".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "النزاع تحول الى عشائري وهناك رمي متقطع بين الطرفين".
كانت هذه تفاصيل خبر تضمنه اطلاق نار كثيف.. نزاع مخمورين يتحول الى عشائري شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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