انفجار ناسفة على محل لبيع الكحول جنوبي بغداد

انفجرت عبوة ناسفة، مساء الاثنين، مستهدفة محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن عبوة ناسفة انفجرت في شارع 60 ضمن منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد". واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن العبوة استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية كان قد استهدف بذات الطريقة سابقا".

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