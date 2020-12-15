شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب: نعبر عن آمال وطموحات الشباب تحت قبة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفائزة فى انتخابات مجلس النواب 2020، إن نواب التنسيقية يعبرون عن آمال وطموحات الشباب تحت قبة البرلمان، وسيمارسون دورهم الرقابى على الحكومة، وكذلك سيؤدون دورهم التشريعي.

وتابعت "العادلى"، خلال حوارها مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، حول مستقبل وملامح برلمان 2020 بعد إعلان نتائج الانتخابات: "تصويتنا سيكون مختلف، مقدرش أقول هنبقى مؤيدين ولا مختلفين، التنسيقية لن تكون صوت واحد بالعكس ستكون معبرة عن الحالة التو بداخلها، يوجد أكثر من صوت وأكثر من رأى، ويوجد تنوع، وأعتقد أن وجودنا في المجلس سيعطى تنوع، وسنبين أننا لسنا بالضرورة نكون صوت واحد، قد يكون هناك أراء مختلفة داخل التنسيقية".

واستكملت: "الميزة عندنا أننا شباب وأغلبهم لديهم خبرة سياسية كبيرة والعديد منهم اشتغل في الشارع، ولما كنا خارج البرلمان كنا بنقول عايزين نشوف مسئول بيتحاسب ورقابة برلمانية حقيقية على الحكومة، وأغلبنا من طبقة متوسطة ومحتكين بالناس 24 ساعة، ونستهدف أن نشرع قوانين تمس حياة المواطن وضرورة تفعيل هذه القوانين".

وقالت عضو مجلس النواب عن التنسيقية: "قد يكون بيننا مؤيد ومعارض تحت القبة، وفي أكثر من إتجاه نظراً لتركيبة التنسيقية المتنوعة من الأحزاب المختلفة فعلى سبيل المثال في البرلمان السابق كان نوابنا في التنسيقية من خزب التجمع دائماً رافضين للموازنة العامة ودلوقتي هيفضلوا كده بالتأكيد وفقا لرؤية حزبهم".

وأكملت: "لن نكون صوت واحد، التنسيقية ستكون معبرة عن الحالة بداخلها لوجود أكثر من رأي وصوت، وسنعطى فكرة جديدة في أذهان الناس، وممكن يبقى داخل التنسيقية مشروعين لقانون واحد مختلفين".