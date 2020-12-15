شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الجمارك يحدد ضوابط لإنشاء المناطق الحرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون الجمارك الجديد إجراءات وضوابط بشأن إنشاء المناطق الحرة، ونص علي أنه قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة يحب استطلاع رأي مصلحة الجمارك في الشروط والمواصفات المطلوبة.
وتنص المادة (29) من قانون الجمارك، علي أنه يتعين علي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأي المصلحة في الشروط والمواصفات المطلوبة، ويعد عدم رد المصلحة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الطلب موافقة منها علي السير في إجراءات الترخيص، وفي جميع الأحوال يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية .
ووفقا للمادة، للمصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار دخول المناطق الحرة والاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيًا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة، علي أن توافي الهيئة المشار إليها بنتيجة الجرد والمطابقة، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية.
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