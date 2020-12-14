شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. الدكتور محمد خفاجي يكشف موعد الانتهاء من أول نموذج لتطبيق مصابين كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 14 ديسمبر 2020 كشف الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم المصرية ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة الدكتور محمد خفاجي عن موعد التطبيق، الذي قام بإعداده لمصابي فيروس كورونا.

وأوضح "خفاجي" في حوار خاص مع الفجر المصرية أنه في خلال 3 أشهر سوف يتم الانتهاء من أول نموذج أولي قابل للتطبيق ولكن لكي يتم التنفيذ يحتاج التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة للحصول علي بيانات المصابين ووزارة الاتصالات لرصد الشبكات الأربعة، كما يحتاج لتدخل النائب العام للموافقة علي المشروع لأنه يعتبر تتبع لبيانات المواطنين، فالمشروع يحتاج تعاون من الجهات والموافقة من الدولة وليس الافراد.

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