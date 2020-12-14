شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عالمية لتعبئة الشباب للاستجابة لجائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتتضمن مبادرة حشد الشباب عقد قمة عالمية لهم في أبريل 2021، وتمويل خمسة ملايين دولار أمريكي لتسريع برامجهم لتوسيع نطاق الاستجابة، بدعم من صندوق الاستجابة التضامنية ومؤسسة منظمة الصحة العالمية.
وقال أدهانوم في مؤتمر صحفي: إن توحيد قوى الشباب لمواجهة الجائحة تمثل فرصة للاستفادة من جهودهم وأفكارهم لمساعدة المجتمعات على إعادة البناء بشكل أفضل بعد الجائحة.
وأوضح أن عدداً من المنظمات والجهات الدولية ستشارك في تعبئة الشباب ودعمهم كمنظمة اليونيسيف واليونيسكو والاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيراً إلى أن الشباب يقدمون حلولاً، ويتخذون إجراءات وتدخلات مجتمعية وخدمات تطوعية مثل تقديم الغذاء والإمدادات إلى المحتاجين، والتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقصي السلوكيات بين الشباب.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور مايكل ريان: إن المنظمة علي دراية بالطفرة التي طرأت علي الفيروس في المملكة المتحدة، وتتابع هذا التطور وتعمل مع الشركاء والمختبرات لمعرفة مدى انتشارها في بلدان أخرى ودراستها لمعرفة خطورة الفصيلة الجديدة وسرعة انتشارها، مشيراً إلى إمكانية رفع المخزون المعرفي لدى الجميع تجاه هذا الفيروس، وذلك عبر شبكة "الإنترنت" التي تتوفر فيها معلومات عن 150 ألف تسلسل جيني لفيروس كوفيد 19.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة عالمية لتعبئة الشباب للاستجابة لجائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.