نفذت أذربيجان عملية عسكرية في جنوب إقليم ناجورنو كاراباخ بعد أن قُتل أربعة من جنودها في المنطقة على أيدي قوات أرمينية، بحسب ما ذكرته وكالة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في أذربيجان في بيان مشترك.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن ستة من جنودها أصيبوا بعد أن هاجمت قوات أذربيجانية قريتين في منطقة هادروت بجنوبى ناجورنو كاراباخ أمس السبت، في أخطر انتهاك لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية روسية الشهر الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأعلنت أذربيجان سيطرتها على كثير من المناطق الجنوبية لناجورنو كاراباخ قبل أن تتوسط روسيا في الاتفاق المبرم في 9 تشرين ثان/نوفمبر والذي أنهى 44 يوما من القتال.

وذكر الجانب الأذربيجاني أن بعضا من الجماعات المسلحة الأرمينية ظلت في منطقة الأحراش بعد الاتفاق وتواصل مهاجمة القوات الأذربيجانية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود في 26 تشرين ثان/نوفمبر وآخر في 8 كانون أول/ديسمبر.

كانت هذه تفاصيل خبر أذربيجان وأرمينيا تبلغان عن تجدد القتال في تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.