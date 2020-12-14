شرطة كربلاء تكشف عن حقيقة اعتقال امرأة قتلت زوجها بسبب نقص الملح بالطعام

كشفت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، عن حقيقة اعتقال امرأة قتلت زوجها بعد مشادة بسبب نقص الملح بالطعام، فيما اشارت الى انها لم تسجل هكذا حادث مطلقاً.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ونحن نعيش عصر التطور التكنولوجي وظهور كم هائل من الصفحات والمواقع الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تبرز بشكل كبير وسريع الشائعات والأخبار الكاذبة بشكل مستمر".

واضاف "وقد انتشر اليوم واحداً من هذه الأخبار الكاذبة على الفيس بوك بعنوان (شرطة كربلاء تعتقل امرأة قتلت زوجها طعنا بالسكاكين بعد مشادة حدثت بينهما امام الضيوف بسبب نقص الملح في الطعام )".

وبينت ان "بعض المواقع الوهمية على شبكات التواصل الاجتماعي تسعى لزيادة عدد متابعيها من خلال بث الأخبار الكاذبة والشائعات من أجل الحصول على أكبر قدر من التفاعلات مع المنشور"، مشيرة الى انها "لم تسجل هكذا حادث مطلقاً وهذا خبر كاذب وغير دقيق".

ودعت القيادة "الجميع لعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة التي تحاول إثارة الفوضى والنيل من جهود القوات الأمنية والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار وليس الصفحات الوهمية".