تفاصيل اجتماعات درجال في مسقط

وينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين إجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي والاجتماعات المصاحبة بحضور شخصيات رياضية عدة على المستوى الدولي والقاري.

والتقى الوزير درجال برئيس اللجنة الاولمبية العمانية خالد بن حمد البوسعيدي والشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورؤساء اللجان الاولمبية في قطر وايران فضلاً عن رئيس الإتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، وقدم شرحا وافيا عن أهم التطورات الإيجابية على الساحة الرياضية العراقية والانفتاح في عالم الإستثمار الرياضي مع بحث سبل التعاون المشترك مع هذه الدول في المجالين الشبابي والرياضي.



كما التقى الوزير درجال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، في ركن ملف الرياض 2030 في إطار تقدم السعودية بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية نهاية العقد الجاري.

واستعرض الوزير درجال جانباً من التغيير الذي يشهده العراق في ميدان البنى التحتية الحديثة الجاهزة لإستضافة البطولات الكبيرة وما سيشهده من إضافات مهمة خلال العام الحالي، والتطور الكبير في التعاون الرياضي والشبابي بين العراق والمملكة وامكانية إقامة ملتقيات شبابية رياضية مشتركة بين البلدين.



فيما قدم الأمير عبد العزيز بن تركي شرحًا عن الملف، المرشح لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية، والتفاصيل المرتبطة به ، والخطط المرسومة للهدف المنشود.

وبين الوزير درجال في إتصال هاتفي مع قسم الإعلام والإتصال الحكومي، ان المنهاج الآسيوي، سيكون حافلاً خلال اليومين المقبلين لتحقيق لقاءات وتفاهمات مشتركة مع ممثلي القارة بما يخدم الرياضة العراقية مضيفاً انه سيتم خلال الاجتماع تكريم نخبة من الشخصيات الآسيوية كما جرت العادة من قبل المجلس الأولمبي الاسيوي ومنحهم جائزة الاستحقاق تقديراً لهم على إسهاماتهم الفاعلة، وجهودهم البارزة في المجال الرياضي.

جدير بالذكر ان البرنامج يتضمن إجتماعات عدة، من ضمنها إجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي والآسيوي، ويعقد يوم غدٍ الثلاثاء 15-12-2020، وبعد غدٍ الأربعاء الإجتماع التاسع والثلاثين للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، فضلاً عن مؤتمرين صحفيين أولهما المؤتمر الصحفي الذي سيعقد للدولة التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030، والثاني للمجلس الأولمبي الآسيوي والذي سيعقد عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للإعلان عن القرارات التي خرج بها الاجتماع.