انتشار امني في منطقة الكرادة وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن انتشارا امنيا تشهده منطقة الكرادة وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "منطقة الكرادة وسط بغداد تشهد انتشار امني كثيف مع تشديد الاجراءات بالقرب من اماكن بيع المشروبات الكحولية".
واضاف ان "ذلك جاء تحسبا من وقوع اي طارئ يستهدف المواقع اعلاه".
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