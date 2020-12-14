ادارة الحدود تعلن تمسكها بمظفر جبار

وتم استضافة الملاك التدريبي لفريق كرة القدم للوقوف على اسباب تراجع نتائج الفريق ومعالجة مكامن الضعف والخلل المشخصة من الادارة والملاك الفني ،والتعاون المشترك بين الطرفين لتجاوزها بما يخدم مسيرة الفريق في دوري الكرة الممتاز .وشددت الادارة انها ستنتهج مبدأ الثواب والعقاب مع جميع عناصر الفريق بما يضمن تحسن نتائج الفريق في الجولات المقبلة .. مؤكدةٍ تمسكها بخدمات مدرب الفريق الكابتن مظفر جبار .

كما تم مناقشة مشاركة فريق المصارعة في بطولة اندية العراق للعبة والذي يدخل معسكراً تدريبياً في مدينة السليمانية تأهباً لإنطلاق البطولة .

واكد المجتمعون على دعم فريق الكيك بوكسنغ والذي تنتظره مشاركة مهمة في بطولة اندية العراق ، والحال نفسه ينطبق على فريق الركبي والذي سيخوض بطولة سباعيات الركبي حيث يعتبر من المرشحين لنيل لقب البطولة.



كما اعلنت الادارة عن تكريم فريق الكرة الشاطئية بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق في الدوري الممتاز .

كما اطلعت الادارة على المراحل النهائية لإكمال منشأت النادي المتمثلة بملعب كرة القدم وقاعة الالعاب القتالية من خلال تفقد البنى التحتية ونسبة الانجاز العالية التي وصلت لها .