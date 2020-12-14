تحركات بحرينية لوقف انتهاكات قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني التحرك لوقف انتهاكات قطر ضد الصيادين، ومحاولة تهديدها أمن البلاد.

يأتي هذا بعد قيام دوريات أمن السواحل القطرية بإيقاف طراد بحريني بمنطقة "فشت الديبل" وعلى متنه ثلاثة بحارة وإحالتهم للمحاكمة بالدوحة، في ثاني واقعة استفزازية خلال أيام بعد اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني بعد انتهاء مهمتهما في تمرين "المانع البحري".

وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، الإثنين، أنها "ستشرع في تحركات نيابية لوقف التصرفات القطرية التي تهدد مصالح المواطنين والصيادين في مياه البحرين الاقليمية، وتحاول تهديد أمن مملكة البحرين ومواطنيها."

جاء ذلك إثر لقاء اللجنة مع الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني.

وأعربت اللجنة عن "تأييدها لكافة الإجراءات الأمنية والقانونية التي تقوم بها وزارة الداخلية، لضمان عدم تكرار السلوك القطري المرفوض، والالتزام بالحكمة وضبط النفس حيال التصرفات القطرية المتهورة والخطيرة".

وأكدت اللجنة أن تصرفات قطر "تخالف العادات والأعراف التقاليد، وتتجاوز النظام الأساسي لمجلس التعاون".

وحملت الجانب القطري "المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات"، وأكدت على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

محاسبة المتورطين

وأوضحت اللجنة أن " اتخاذ الإجراءات التي تضمن منع التجاوزات والسلوك القطري العدائي في مياه البحرين الإقليمية، والعمل على حماية الصيادين والمحافظة على مصادر رزقهم، يشكل خطوة ضرورية، وبرنامج استراتيجي، لضمان الأمن الوطني، والحدود البحرية لمملكة البحرين".

وفي وقت سابق، كشف المهندس محمد السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، أن التحرك البرلماني يهدف إلى إعداد ملف شامل حول الانتهاكات القطرية بحق الصيادين البحرينيين، والذي سوف يُحال إلى السلطة التنفيذية لتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولم يستبعد المهندس السيسي البوعينين التوجه للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات وتعويض الصيادين عن الأضرار التي وقعت عليهم جراء اعتداءات السلطات القطرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

استفزازات متواصلة

وفي إطار تمسكها بسياستها الاستفزازية تجاه البحرين والسير عكس تيار التهدئة رغم التحذيرات المتكررة، عاودت قطر العبث بأمن المنطقة، بعد قيام دوريات أمن السواحل بإيقاف طراد بحريني في منطقة "فشت الديبل" على متنة 3 بحارة وإحالتهم للمحاكمة في الدوحة.

تلك الواقعة حذرت على إثرها وزارة الداخلية البحرينية، السبت الماضي، قطر من استمرارها في الممارسات الاستفزازية ضد الصيادين البحرينيين.

سلوك قطري ليس جديدا على الدوحة التي أقدمت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي على التحرش بزورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل بعد انتهاء مهمتهما في تمرين "المانع البحري"وتوقيفهما، في خطوة لا يمكن تبريرها ولا تفسيرها إلا بأنها تأتي في إطار فقدان نظام الحمدين البوصلة الموجهة لسياساته، والسباحة ضد تيار مصالحه.