تركيا: اليونان تنتظر العون من الاتحاد الأوروبي عوضا عن التفاوض معنا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انتقادات لليونان، قائلا إنها "تأمل العون من الاتحاد الأوروبي عوضا عن التفاوض مع تركيا، لحل الخلافات شرقي المتوسط".

وفي كلمة له في اجتماع عبر تقنية الفيديو بمشاركة كبار قادة الجيش التركي، اطلع خلاله على سير أنشطة القوات المسلحة في الخارج، تطرق أكار إلى إخطارات نافتكس (معنية بتنظيم حركة السفن لمنع الحوادث فيما بينها) التي تطلقها اليونان بين الحين والآخر في البحر المتوسط.

وقال: "اليونان تستغل إخطارات (نافتكس) لاستفزاز تركيا، بما يتعارض مع علاقات حسن الجوار".

وأضاف أكار: "اليونان أعلنت عشرات إخطارات نافتكس في غضون 3 أشهر، لكن لم تستخدم سوى اثنتين منها".

ولفت أكار إلى أن "اليونان تأمل العون من الاتحاد الأوروبي وغيره عوضا عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع تركيا"، مشددا على أنه "حان الوقت لأن تدرك اليونان أنه لا جدوى من تلك المحاولات وأنه يتعين عليها الجنوح للحوار".

ومن جهة أخرى، أكد أن "أنقرة مستعدة للنقاش مع الولايات المتحدة والناتو لحل الخلافات بخصوص منظومة (إس 400) الروسية للدفاع الجوي، وتداعياتها على ملف مقاتلات (إف 35) التي تشارك أنقرة في تصنيعها".